Donald Trump fue evacuado de una conferencia de prensa por un tiroteo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue abruptamente evacuado de una conferencia de prensa este lunes luego de que tuviera lugar un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca.

El mandatario acababa de iniciar el contacto con los periodistas cuando un funcionario del servicio secreto le indicó que debía retirarse. La sala de prensa permaneció bloqueada durante unos momentos.

Unos minutos después Trump retornó a la sala de prensa y informó a los periodistas que había tenido lugar un tiroteo “afuera de la Casa Blanca” y que el tirador había sido abatido por el servicio secreto, sin conocerse su estado de salud.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf

— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020