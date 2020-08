El volcán Sinabung hace erupción

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El volcán Sinabung ubicado en Indonesia hizo erupción este lunes, lanzando una nube de ceniza a unos 4 mil 500 metros de altura.

Las autoridades locales informaron que la ceniza cayó sobre varias poblaciones asentadas en la ladera del volcán.

En un comunicado del Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos de Indonesia se informó que no hay reportes de muertos o heridos.

Se recomendó no acercarse a más de 5 kilómetros de distancia, alrededor del cráter, ante el riesgo de una erupción magmática.

Poblaciones que se localizan hasta a 20 kilómetros del volcán se han visto afectadas por la ceniza, mientras tanto, las autoridades emitieron una alerta de vuelo para evitar el tránsito aéreo sobre el cráter.

Fueron dos las erupciones registradas durante el fin de semana.

En el 2014 el volcán hizo erupción, cobrando la vida de 16 personas y otra en el año 2016 mató a siete personas.

Este volcán se localiza en el archipiélago indonesio, que se ubica en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico.

Esta zona tiene una gran actividad sísmica y la conforman 127 volcanes activos.

Después de la erupción, la embajada mexicana en Indonesia emitió una alerta para los ciudadanos mexicanos en ese país.

Informaron que brindarán apoyo a los turistas y residentes mexicanos en Indonesia y puso a disposición números de emergencia.

Indonesia's Mount Sinabung spewed a giant ash cloud five kilometers into the sky https://t.co/5LwvWBN5rm pic.twitter.com/0742LZpL1k

— Reuters (@Reuters) August 10, 2020