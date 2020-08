Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El equipo de Ole Gunnar Solskjaer pasó a semifinales de la UEFA Europa League tras el encuentro disputado contra el Copenhague, donde los Red Devils demostraron ciertas carencias en su juego en el 1-0 final.

Aunque no hubo sorpresa y en la vida real David no ganó a Goliat, lo cierto es que el United pasó por más apuros de los que se hubiera imaginado, y es que el cuadro danés dirigido por el noruego Solskjaer demostró un fuerte ímpetu y unas ganas que se vieron reflejadas en el césped, claramente por ser la primera vez que el Copenhague disputó unos cuartos de final en competencia europea.

El equipo de Solskjaer se clasifica para las semifinales de UEFA Europa League tras eliminar al Copenhague a través de un penalti que transformó Bruno Fernandes en tiempos extra.

No tuvieron fortuna en el encuentro los Red Devils, que se encontraron con el poste hasta en dos ocasiones, más un gol anulado a Mason Greenwood antes del descanso de la primera parte. Por otro lado, el Copenhague no jugó mal partido, pero no supo aprovechar las escasas oportunidades que tuvieron. Los mejores del partido fueron Johnsson y Falk por parte del cuadro danés.

Con esto, los ingleses firmaron su pase a las semis, en las que se verán las caras ante el ganador del duelo de este martes, entre el Sevilla y los Wolves del mexicano Raúl Jiménez.

Con información de: mediotiempo.com

Comentarios