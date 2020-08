Lo que está haciendo el gobierno de López Obrador no para hacer justicia, ni para castigar la corrupción, sino con el propósito de persecución política a sus adversarios

El ex presidente de México, Felipe Calderón, afirmó que el mandatario Andrés Manuel López Obrador busca utilizar el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht como venganza para perseguir a sus adversarios, pero, aseguró, “le van a hacer los mandados”.

Señaló que lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es utilizar este caso no para hacer justicia, ni para castigar la corrupción, sino con el propósito de persecución política a sus adversarios, y que lo que está en juego es una estrategia mediática de campaña, que está marcando venganzas políticas desde el Gobierno.

Con la frase “nos van a hacer los mandados”, Calderón Hinojosa mencionó que muchos mexicanos están hasta el gorro de este gobierno que no quiere que se hable del desastre económico que se está haciendo con el país, que no quiere que se hable de un presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos y que quiere que se hable de especulaciones a la prensa porque quiere debilitar a los enemigos políticos del Gobierno.

Calificó como absurdas los señalamientos de que ideó el contrato de la empresa Etileno XXI para favorecer a Marcelo Odebrecht, y recalcó que dicho proyecto venía del sexenio anterior a su administración, lo que es totalmente absurdo y señaló que el sí fue un presidente que promovió la inversión en México, nacional y extranjera y que los mayores volúmenes de inversión se dieron en su gobierno, sobre todo en los últimos tres años.

Para finalizar, Calderón indicó que lo que se buscaba (con Etlieno XXI) era reactivar la industria petroquímica, porque estaba prácticamente muerta, sin que Pemex metiera dinero del propio Pemex a las petroquímicas, sino que hubiera inversión de capital privado.

