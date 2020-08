Tachan al senador Samuel García de machista

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En tendencia nuevamente se ha convertido el senador Samuel García debido a la forma en que trató y habló a su esposa Mariana Rodríguez, durante una transmisión en vivo de Instagram indignó a varios usuarios de redes.

Al parecer todo se dio porque los esposos decidieron grabar en vivo la manera en la que conviven ahora que la influencer reveló que dio positivo a Covid-19.

Fue a través de un video publicado por la propia Mariana, se ve que durante su cena, el senador le pide que baje su cámara porque «está enseñando mucha pierna».

Mariana, desconcertada, le dice que ella no ve nada malo, a lo que el senador, con un tono más elevado le dice: «Qué bajes la pierna, no andes enseñando la pierna… Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando».

Ante esto, la joven entre bromeando y sacada de onda le pide perdón y modifica su postura.

Las imágenes han provocado diversas reacciones, donde algunos de los usuarios manifestaron que aunque no simpatizan con la influencer, no merece ser tratada como lo hizo el senador.

Wow con el senador Samuel García

¿Qué es lo peor?

a) El machismo de Samuel

b) La respuesta sumisa de Mariana

c) Que ellos lo expongan en redes

d) Todas las anteriores He criticado a Mariana por sus acciones pero neta que ella ni nadie se merece ese trato ni en juego. El interés pic.twitter.com/oF1JDbvyQD — Llibrán R. (@LlibranArzt) August 10, 2020

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB — Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020

