Esta pandemia ha sacado lo mejor o lo peor de las personas, en el caso de esta ancianita que descubrió su rebeldía a los 103 años, cuando decidió hacerse un tatuaje.

Ella es Dorothy Pollack, una mujer que vivía en una casa para adultos mayores en Michigan, Estados Unidos, la abuelita se mantuvo en cuarentena durante varios meses en esta casa para así evitar contagios.

Aunque, al igual que otras personas, la mujer empezó a sentirse deprimida por solamente estar encerrada. Por lo que, para celebrar cuando se levantaron algunas restricciones, tomó la decisión de rebelarse un poco y alocarse.

Dorothy festejó su cumpleaños número 103 con un tatuaje. Algunas de las personas del condado de Muskegon comentaron que la mujer decidió buscar una imagen, la cual estaba segura que se tatuaría.

ASÍ FUE CÓMO TOMÓ LA DECISIÓN DE TATUARSE

De acuerdo con Pollack, su nieto le había manifestado el interés por que su abuela se hiciera un diseño en la piel; pero ella nunca se sintió atraída, hasta ahora que cumplió 103 años.

“Fue muy emocionante porque hace años mi nieto quería que me tatuara, pero yo no quería. De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, una rana”, contó a la cadena de televisión CNN.

El hombre a cargo del diseño fue el tatuador Ray Reasoner Jr., quien comentó que la mujer no se quejó en ningún momento al sentir la aguja y la tinta en su piel.

“Ella estaba muy emocionada. Fue una experiencia increíble. Si alguien de más de un siglo te dice que hagas algo por él, debes hacerlo “, relató Reasoner al medio.

Pero eso no es todo, pues además de tatuarse una rana, Dorothy Pollack también cumplió otro gran sueño: el de tener un paseo en motocicleta.

La nieta de la mujer de 100 años confesó que su abuela había entrado en depresión por el encierro, razón por la que decidieron ayudarla a cumplir dos de sus más grandes sueños tras el fin del confinamiento.

Con información de: radioformula.com.mx

