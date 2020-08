Al menos tres muertos en descarrilamiento en Escocia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Al menos tres personas han muerto al descarrilarse un tren de pasajeros en la localidad de Stonehaven, en el noreste de Escocia.

Entre los fallecidos, presuntamente se encuentra el conductor del tren, así lo informaron las autoridades.

Al lugar han llegado al menos 30 vehículos de emergencia, entre ellos policías, ambulancias y bomberos que se mantienen en el lugar, trabajando.

Se desconoce hasta el momento el número total de heridos.

La cadena BBC transmitió imágenes desde el lugar del accidente, donde se ve una gran columna de humo negro elevarse por los aires.

El portavoz de ScotRail, la empresa que gestiona el servicio de trenes en Escocia, declaró que ayudan a los servicios de emergencia y que proporcionará más información cuando la tenga.

Lluvias torrenciales han afectado el centro y este de Escocia desde hace días, provocando inundaciones y la interrupción del servicio en varias partes de la región.

Nicola Sturgeon, la ministra principal de Escocia, dijo sobre el accidente, que era un “incidente extremadamente grave”.

“Recibí un informe inicial de Network Rail y los servicios de emergencia y me mantengo informada. Todos mis pensamientos están con los involucrados”, escribió en Twitter.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020