Gaby Müller ganó otra oportunidad

Valeria Maldonado.-

La cantante Gaby Müller, originaria de Tampico, Tamaulipas, logró ganar su pase a la siguiente etapa del concurso de talentos “La Voz” luego de su batalla con el trío DYF la noche del lunes.

Quien formaba parte del team Belinda, tuvo que defender su lugar en dicho programa con el tema “Bésame mucho” en donde su voz se vio enfrentada con las voces de los integrantes de la agrupación antes mencionada.

Aunque la decisión de Belinda le dio el triunfo a DYF, la tamaulipeca pudo seguir dentro del concurso gracias al robo pues María José y Ricardo Montaner decidieron darle una nueva oportunidad.

Gaby eligió quedarse en el team Montaner por lo que su paso en “La Voz” aún no termina, “justo cuando creía que era mi turno de volver a casa, la vida me sorprendió una vez más y me dio otra oportunidad”, escribió en sus redes sociales.

