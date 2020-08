Liberarán a dos belugas después de 10 años de cautiverio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de ser recuperadas en el 2011, dos belugas islandesas serán liberadas en un santuario marino en la bahía de Klettsvik, Islandia.

Little Gray y su compañera Little White, fueron trasladadas, tras haber estado 10 años en cautiverio. Durante el viaje les tomaron fotografías en las que parecen estar muy felices.

Estos cetáceos serán los primeros habitantes del santuario. Por el momento se encuentran en una alberca de aclimatación, para después ser liberadas en los próximos días.

Whale and Dolphin Conservation es una de las organizaciones encargadas de la liberación y en su página se lee: “El equipo de expertos y los veterinarios independientes estuvieron con Little Grey y Little White durante todo el traslado y dijeron que están sanos y se están alimentando bien después del corto viaje desde su centro de cuidados en tierra de regreso al mar”.

Hasta que llegue el momento de liberarlas, Little Gray y Little White, son monitoreadas las 24 horas por un grupo de científicos. El proceso de adaptación es lento, ya que los animales son liberados solamente cuando están acostumbrados completamente a su nuevo ambiente.

“Estamos absolutamente encantados de poder compartir la noticia de que Little Grey y Little White están a salvo en sus piscinas de cuidado del santuario marino y están a solo un paso de ser liberados al aire libre agua a casa”, expresó Andy Bool, director de Sea Life Trust.

Los científicos esperan que las belugas sean liberadas exitosamente en los próximos días.

Health update!

Little White and Little Grey have now finished their treatment for the mild infection they had in their stomachs. Both of them are doing well and preparing for their move 👏 pic.twitter.com/hv5ywB3n3Z

— Beluga Whale Sanctuary (@BelugaSanctuary) July 24, 2020