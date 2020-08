‘Checo’ Pérez dio negativo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El piloto mexicano Sergio Pérez ha dado negativo a la prueba que le realizaron para detectar covid-19.

El equipo Racing Point de Fórmula Uno confirmó la noticia a través de sus redes sociales, así que el piloto podrá reaparecer en el Gran Premio de España este fin de semana.

‘Checo’ Pérez se había perdido las dos últimas carreras en Silverstone (Reino Unido) tras dar positivo en coronavirus.

Fue la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) quien aprobó el regreso del conductor mexicano.

Este viernes, Sergio Pérez recuperará el volante de su Racing Point, con motivo de los Libres 1 y 2 en el circuito de Barcelona-Cataluña, sede este fin de semana de la sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno.

BREAKING: @SChecoPerez will return for the #SpanishGP, confirm @RacingPointF1 pic.twitter.com/ZvpHRKHyQb

— Formula 1 (@F1) August 13, 2020