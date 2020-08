Este es tu Horóscopo Diario

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Descubre qué dice tu horóscopo para este jueves 13 de agosto.

Aries

No dejes de mandar un WhatsApp a esa persona de la que te estás acordando tanto porque realmente ella también te echa de menos, aunque es cierto que últimamente no se ha puesto en contacto contigo como te gustaría. No se lo tengas en cuenta, no merece la pena.

Tauro

Muchas veces haces gala de cierta obstinación, pero hoy te vendrá bien esa característica tuya para no dejarte manipular por alguien que intenta llevarte a su terreno. Vencerás esa presión exterior y te mantendrás en tu sitio y en tus principios.

Géminis

Es necesario que no te dejes llevar por algo que significa tristeza y asumas que determinadas cosas y determinadas pérdidas forman parte de la existencia. Deja que todo fluya sin oponerte internamente a nada y verás como poco a poco retornas al equilibrio.

Cáncer

Agradeces mucho públicamente a alguien que se comporte de una manera amable y civilizada y que piense en los demás. Este reconocimiento te va a servir para que todo vaya mucho mejor en un grupo social al que perteneces o en el trabajo.

Leo

Vas a conseguir algo profesional que te parece casi un sueño porque te facilita mucho la vida y te encontrarás, además, con personas muy colaboradoras y amables, al menos en un primer contacto. Respirarás con tranquilidad y con mucha confianza.

Virgo

Vigila para que un exceso de perfeccionismo en una tarea o de alguna actividad que te guste mucho pueda acabar por agotar a los que están a tu alrededor. Ve con cierta calma y a dosis pequeñas y en cualquier caso procura no implicar a los demás.

Libra

A pesar de que puedas sentir que vives un tiempo incierto y que las circunstancias son raras, si recibes una oferta de trabajo, piénsalo y observa sus pros y sus contras. Puede que sea mucho más interesante de lo que crees y una oportunidad inmejorable.

Escorpio

Si tienes un negocio y eres quien manda, no descartes que hoy puedan surgir algunos conflictos que están ahí y a los que tendrás que hacerles frente. Las quejas te vendrán directas, pero vas a saber sortear los obstáculos perfectamente.

Sagitario

Vas a tener que atender ciertos asuntos domésticos que no esperabas. No es que sean importantes, pero sí se llevarán parte de tu energía con ellos y tendrás que saber soportarlo sin ponerte de mal humor ni echar la culpa de lo sucedido a nadie.

Capricornio

Estarás pensando si esa decisión que has tomado relacionada con una casa y con el dinero es un error y te replantearás cómo solucionarlo. Quizá tengas que consultarlo con otra persona, como tu pareja, o con la familia para llegar a conclusiones certeras.

Acuario

Centrarse en un tema definido es lo mejor que puedes hacer porque tocar muchos palos y querer saber de todo a la vez solo te llevará a dispersarte y a no conocer nada en profundidad. De vez en cuando, conviene parar y decidir qué es lo esencial.

Piscis

Comprenderás por fin algo que te hace ver que nada está perdido y que realmente puedes llegar a una meta si eres constante y trabajas en ese sentido en tu interior. Este descubrimiento te hará sentirte muy feliz.

