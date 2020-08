Otro oso merodea por Santa Catarina, Nuevo León

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nuevamente fue captado un oso negro la tarde de este miércoles 13 de agosto en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León.

El animal fue visto merodeando áreas verdes y arboladas del sector Valle Poniente de ese municipio.

El oso fue captado por los vecinos de la Cordillera hurgando un contenedor de basura sobre la calle Cantabrica en busca de alimento para después alejarse sin que se reportara alguna conducta agresiva.

Autoridades de Protección Civil informaron que dieron inicio a los recorridos en el área para ubicar al oso y pidió a la población que en caso de encontrarse con el animal, no acercarse a él, guardar la calma, así como no darle de comer y no dejar basura para evitar que bajen en busca de alimento.

