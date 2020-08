Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante estos tiempos tan difíciles a causa de la pandemia, los hospitales se han convertido en un lugar lleno de estrés e incertidumbre. Sin embargo, dentro de tanto caos también pueden existir pequeños momentos de felicidad.

Así sucedió con un paciente del Centro Médico Cedars-Sinaí, en el área Mid-City West de Los Ángeles, California, quien interpretó una linda canción en compañía de una doctora mientras él tocaba el ukelele.

Sean Tiwanak y su doctora Lily Stern, lograron captar la atención del internet al cantar juntos “Stand by me” de Ben E. King, un clásico de 1961, revivido en 1986 gracias a la película “Cuenta conmigo” y una campaña publicitaria de una marca famosa de jeans.

A pesar de que el paciente no está internado por covid-19, ya lleva dos semanas en espera de un trasplante de corazón, y esta fue una forma de hacer más llevadera su estancia en el hospital.

“Es difícil cuando no tienes ningún tipo de contacto humano. Ella (la doctora) realmente me ayudó a superar ese día (…) Cuando toco música, me ayuda a tener una actitud positiva y olvidar las cosas que suceden a mi alrededor”, Sean Tiwanak, paciente del Centro Médico Cedars-Sinaí, en espera de un trasplante de corazón.

Check out Cedars-Sinai's Dr. Lily Stern singing a duet of "Stand By Me" with her patient Sean Tiwanak while he plays the ukulele. Thank you for spreading positivity and joy! ❤️ pic.twitter.com/nYeDbcE1IZ

— Cedars-Sinai (@CedarsSinai) August 6, 2020