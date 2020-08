Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Twitter, la red famosa por hacer tendencia todo, nos despertó con la noticia de que la muñeca, terroríficamente célebre Annabelle, supuestamente desapareció de la vitrina, que dicho sea de paso está muy bendecida, en la que se resguardaba y se hallaba en el museo de los Warren en Connecticut .

Al parecer nadie del equipo de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine ha confirmado la noticia y todo apunta a que salió de un post de Facebook.

Se afirma que la desaparición fue hace un año y hay quien se aventura a decir que la muñeca fue robada para utilizarla en un rito satánico.

Más de una persona que entró a sus redes y vio como tendencia a la muñeca protagonista de toda una saga de cintas de terror, pegó el grito y acudió al interruptor más cercano a encender la luz, “por si las dudas”.

Se trata de una muñeca del tipo Raggedy Ann, que fue creada por el estadounidense Johnny Gruelle con la finalidad de ilustrar una serie de libros para niños; está hecha de trapo, su cabello es de estambre rojo y en su nariz en su nariz un pedazo de tela triangular.

Según los esposos Warren, en 1968 un par de jóvenes enfermeras acudieron a ellos al comentarles que su muñeca estaba “poseída” pues se movía por la habitación en la que se encontraba.

Señalaron que se trataba de la niña Annabelle Higgins, pero los investigadores de lo paranormal explicaron que los demonios no poseen a los objetos, sino que los usan para así poseer a los humanos y que las que en realidad querían ser poseídas eran ellas.

Debido a esta historia se han realizado 3 películas: Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) y Annabelle Comes Home (2019).

No obstante del miedo que pueda provocar que la muñequita ande por ahí suelta, la creatividad no se limitó y se hicieron unas grandes obras de memes que han mermado un poco la preocupación.

No mamen, ya me iba a dormir y que me entero de que se escapó Anabelle de su vitrina con los Warren, no mamen, ayuda:( pic.twitter.com/sBBP0G35eK

— 👑 RG Nephtunie ✨ (@Nephtunie) August 14, 2020