“Así que simplemente quería recordarles que no están solas. Que sí se puede. Que busquen ayuda e información para que no se den por vencidas y sigan lactando si es que así lo desean”, escribió.

Justo el año pasado, la actriz publicó una foto amamantando a su bebé para celebrar la semana mundial de la lactancia materna. Y aunque sus followers celebraron el post de la hija de Eugenio Derbez hubo un usuario al que no le pareció. “¡Es una falta de respeto lactar en público! Te invito a hacerlo en privado. Una cosa es promover la lactancia y otra es hacerlo en público. A mí no me incomoda estar desnudo en público, pero por respeto no lo hago ¡Saludos!», le escribió.