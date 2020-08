Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han actualizado sus protocolos para poder imponer a una persona en cuarentena en el caso de que se le detecte con covid-19, en el que se establece que quienes ya padecieron de esta enfermedad tienen una inmunidad de por lo menos tres meses.

Esto con base en un estudio presentado por la revista Nature en junio pasado, en donde algunos científicos especularon sobre la duración de la inmunidad del virus, en la cual se mostró niveles decrecientes de anticuerpos en algunos pacientes que ya habían padecido de este virus. En personas que han sido asintomáticas, aseguraron, que la duración podría ser menor.

Aunque, científicos chinos afirman que la inmunidad en pacientes asintomáticos puede durar, hasta al menos, durante seis meses después de la aparición de la enfermedad.

La Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología en Wuhan, China, realizó el seguimiento a 349 pacientes de Covid-19 sintomáticos durante un período de seis meses; estos, según los autores, están entre los primeros del mundo en ser infectados.

Coinciden que los anticuerpos del Covid-19 duran menos de un año a comparación de otros coronavirus como el SARS y MERS, que sus anticuerpos duran ese tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha mantenido cauta en el sentido de las personas que han desarrollado la inmunidad. Un par de profesores del Instituto Médico Howard Hughes publicaron un artículo de opinión en el diario The New York Times diciendo «que los anticuerpos disminuyan una vez que la infección retrocede no es una señal de que estén fallando: es un paso normal en el curso habitual de una respuesta inmune».

El estudio realizado por científicos chinos estableció que se cuantificaron en distintos momentos subtipos de las inmunoglobinas M (IgM) y G (IgG), dos de los cinco anticuerpos que el organismo fabrica para defenderse de patógenos y que están vinculados al SARS-CoV-2, coronavirus que causa el Covid-19.

Los primeros que el cuerpo genera frente al coronavirus son los IgM y después los IgG, y se sabe que los niveles de IgM caen significativamente antes que el segundo tipo de inmunoglobinas.

Según este trabajo, al finalizar el seguimiento de seis meses a estos más de 300 pacientes, los índices de positividad de los anticuerpos neutralizantes todavía estaban por encima del 70 por ciento; en concreto, en los niveles de las inmunoglobinas IgG.

Así pues, las respuestas de IgG específicas para el SARS-CoV-2 fueron muy similares a las respuestas de los anticuerpos contra muchos otros virus: un pico de actividad unas semanas después de la infección, seguido de una fase de contracción varias semanas y, finalmente, una respuesta de anticuerpos estabilizada que podría ser detectada por lo menos durante seis meses, según este estudio.

«En conjunto, nuestros datos indican una inmunidad humoral sostenida en pacientes de Covid-19 sintomáticos y recuperados, lo que sugiere una inmunidad prolongada», concluyen los autores.

Los expertos coinciden que la presencia de anticuerpos no genera una inmunidad permanente al virus, incluso con la futura vacuna contra el coronavirus, aunque éstas pueden producir una respuesta mucho mayor comparado a los anticuerpos.

Aunque se han reportado casos de personas que ha resultado infectadas por segunda vez por Covid-19, los médicos no coinciden con una evidencia clara.

Con información de: mty.telediario.com

Comentarios