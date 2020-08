Doctora muestra el sudor tras trabajar con pacientes con covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una doctora que atiende a pacientes con coronavirus COVID-19 fue captada en video cuando, en un momento de descanso, sacó un charco de sudor del traje que la protege de contraer la nueva enfermedad.

De acuerdo con medios locales, la escena fue grabada desde el pasado 8 de agosto en uno de los hospitales de la ciudad china de Urumchi.

El video fue originalmente difundido a través de la red social Weibo, una plataforma que es muy popular entre los habitantes del continente asiático.

Las imágenes muestran a una doctora que estaba sentada en una silla; la profesional de la salud maniobraba para quitarse el traje que usa para atender a pacientes con coronavirus COVID-19.

Al retirar la protección de los zapatos, la mujer arremangó parte de su pantalón y de inmediato cayó al suelo una gran cantidad de sudor que formó un charco al impactar el suelo.

La doctora repitió el impactante procedimiento con ambas partes de su traje, incluso usó las manos para escurrir el agua almacenada en las prendas.

Ante este video del charco de sudor las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, pues rápidamente emitieron su reconocimiento al personal sanitario que combate diariamente al coronavirus COVID-19.

This clip is too hot to handle. A health-care worker in western China wrung buckets of sweat out of her hazmat suit after working tirelessly to combat the #coronavirus in the sweltering summer heat. pic.twitter.com/ihXrwCvLio

— New York Post (@nypost) August 12, 2020