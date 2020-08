Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES (AP) — Marge Simpson tiene un consejo para una abogada de la campaña del presidente Donald Trump: No insultes.

En un video publicado el viernes por la serie animada de Fox “The Simpsons”, Marge recrimina a la abogada por un tuit que comparaba su voz con la de la contendiente demócrata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris.

“No suelo meterme en política, pero la asesora del presidente, Jenna Ellis, acaba de decir que Kamala Harris suena como yo”, dice Marge en el video, y agrega que su hija Lisa precisó que “no lo dijo como un cumplido”.

“Si es así, como un ama de casa ordinaria de suburbio, comienzo a sentir que se me falta un poco al respeto”, añade Marge. “Enseño a mis hijos a no insultar, Jenna”.

Hace pocos días, Trump tuiteó que el “ama de casa suburbana votará por mí” porque “acabé con el añejo programa en el que las viviendas para personas de bajos ingresos invadirían su vecindario”.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf

— TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020