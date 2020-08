Ante esta reiterativa invitación, hubo al menos 2 mil 500 manifestantes; sin embargo, el gran ausente fue el propio Miguel Bosé, por lo que fue duramente criticado en redes sociales.

«¿Vas a convocar de nuevo y desde casita verás a los borregos?», «Es una lástima verte así de dolido y lleno de odio. Si llegas a leer esto, solo piensa en que tus acciones están llevando a muchísimas familias a la desgracia», «Nos puedes confirmar si vas a la del #12S», «Si tú quieres creer esas cosas es asunto tuyo, no tomes medicamentos, no vacunes a tus hijos, pero no uses tu fama como cantante para arrastrar a los demás», «Pero si vienes trae todo la droga que te metes para decir las subnormalidades que sueltas» y «A pesar de que soy gran fan de Bose… espero que la selección natural haga lo suyo», se lee entre las reacciones en sus tuits sobre la marcha.

#MiguelBose @BoseOfficialte tengo dos diagnósticos para ti 1.- Duelo patológico

2.- Insuficiencia Respiratoria Necesitas ayuda pic.twitter.com/Td2RugeiMA — María Ángeles Medina (@magelesmedina) August 17, 2020

Con información de: debate.com