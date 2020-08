Este es tu Horóscopo Diario

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Conoce lo que te depara para este lunes 17 de agosto según tu signo zodiacal.

Aries

Vas a salir con mucha más energía de lo que crees de un asunto de trabajo que se está poniendo en tu contra. Lo único que debes de hacer es no dejar que ganen la partida ellos. Mantén la serenidad y actúa con calma. Alguien te aporta seguridad.

Tauro

No salgas a la calle sin pensar en que algo se te olvida, porque hoy esos despistes pueden ser muy importantes para que el día se desarrolle con muchos tropiezos, así que debes de tener mucha precaución, porque hay peligro de estresarse, ojo.

Géminis

Todo va a salir hoy muy a pedir de boca si te lo planetas no como un reto insalvable, sino como algo que eres capaz de superar con creces porque así será. Cuanto más confianza deposites en ti, mejor saldrá todo. Vas a tener un éxito muy valioso.

Cáncer

Quizá no sea demasiado prudente hoy que confíes en exceso en un compañero o compañera que quizá no debe de conocer cierta información que le permitiría manipular una situación de una manera que a ti no te conviene. Cautela.

Leo

Los pasos que des hoy deben de ser muy fundamentados para que no se te escape un posible negocio de entre las manos. Estás a punto de conseguirlo, y además en medio de todo ese proceso, aprenderás una lección valiosa y eso te va a venir muy bien.

Virgo

No dejes que los árboles no te dejen ver el bosque porque hoy quizá eso sea muy fácil que ocurra si no te tomas las cosas con más calma y con una mirada un poco más reposada. No es tan grave si sabes manejar la situación con un poco de picardía.

Libra

No te tomes demasiado a pecho las palabras de un superior que puede que te llame para decirte algo desagradable. Si le buscas explicación no vas a llegar a ninguna conclusión interesante para ti, ya que hay razones ocultas. No merece la pena que te enfades.

Escorpio

Cada vez que piensas en esa persona, en realidad estás perdiendo el tiempo, porque ya no le interesas y por tanto tampoco te debe interesar ella a ti. Lo mejor que puedes hacer es vivir el presente. Disfruta al máximo de las cosas que te gustan.

Sagitario

Quedarse sin hacer nada en casa no es una opción, si por alguna circunstancia te tienes que quedar en ella, debes reinventarte para no estar mano sobre mano. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener estar en el exterior y además, son divertidas.

Capricornio

Eso que hoy te va a decir un amigo es algo muy interesante en lo que llevará mucho razón. Debes hacerle caso y no plantearte demasiadas preguntas. Al fin y al cabo lo que te dice es algo sencillo de comprobar y no te perjudicará para nada.

Acuario

Te negarás a creer en lo que te cuenta un amigo sobre una persona a la que aprecias. Pero esa sorpresa que te vas a llevar era algo que venía sucediendo hace mucho tiempo. No te enfades por no haberte enterado antes, al fin y al cabo, no es asunto tuyo.

Piscis

Le ocultas un tema un poco desagradable del trabajo a un familiar que podría ponerse nervioso si se enterara. No es mala idea, pero ve con cuidado porque a veces proteger a los demás, se puede volver contra uno mismo. Un poco de cautela no te vendrá mal

