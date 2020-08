Incansable promotor

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Arnulfo Mata Huerta

Ciudad Victoria, Tam.- Don Antonio González, quien varios años atrás era un personaje desconocido en el deporte ráfaga, de pronto salta a la palestra y se convirtió de golpe y “porrazo” en uno de los mejores promotores deportivos de esta popular disciplina que se practica en Victoria desde por allá de los años 1944-1945, cuando este deporte se jugaba en las canchas anexas a la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, hoy Casa del Arte.

Actualmente, “Tony”, como más se le conoce en este deporte ráfaga y en el balompié de campo chico y grande, participa en la Liga de Veteranos con dos equipos, Sunrise Café y Café A y B.

Aprovechando el descanso que actualmente se vive en Victoria y en Tamaulipas por el terrible virus del covid-19, cuestionamos a don Antonio sobre varios aspectos para conocer su opinión acerca de este grave problema que padecemos hoy en día. Aquí le dejamos las preguntas y respuestas.

Don Antonio ¿qué opina sobre la pandemia que tiene congelado el campeonato de los veteranos basquetbolistas?.

“Es algo difícil pero muy necesario el cuidar la salud de todos en general, al principio muchos pensábamos que no era tan grave y que a los que hacen deportes y que estaban fuertes no les pegaría, pero ahora vemos que este contagio no respeta edad, ni condición física, por lo que tenemos que esperar a que nos den el banderazo para regresar”.

¿Considera que al regresar a las canchas los muchachos tendrán problemas para desarrollar su juego?.

“Opino que los que tienen los fundamentos no resentirán, al contrario, gente como yo que no tuvimos los fundamentos si le sufriremos y nos tardará en agarrar ritmo, aunque la condición si nos pegará a todos los que no estamos haciendo ejercicio”.

¿Desde el inicio de esta organización se pensó en el éxito que actualmente se ha notado por el incremento de equipos?.

“Es una realidad que Sunrise Café siempre ha buscado hacer un grupo de gente con ganas de hacer deporte y divertirse, para mí fue sorpresivo ver que hay tanto talento dentro de nuestro equipo y ver que ahora somos protagonistas de playoffs y conforme ha pasado el tiempo al ver que tenemos más gente que quiere participar con el proyecto, nos hemos visto en la necesidad de abrir dos categorías dentro de Veteranos, Sunrise ‘A’ esta en Veteranos y Sunrise ‘B’ en Veteranos Segunda, actualmente los dos equipos se mantienen en primer lugar”.

¿Sus queridos ‘cafeteros’ al llegar a la ronda de semifinales pasaran esta aduana?.

“Tenemos entera confianza que pasaremos a la ronda de playoffs y que harán un gran desempeño”.

Ya para terminar, de acuerdo a su opinión, ¿Que le falta a esta Liga que dirige el profesor Martín Salvador López Tirado?.

“Parte de las cosas que siempre se ven como necesidad es el tener una sede ‘ad hoc’ a la Liga, somos veteranos en la Liga, gente de 35 en adelante y pensar que juegan personas arriba de 60 años, yo creo que lo idóneo es tener un gimnasio con duela y techado para llevar a cabo este torneo y respetar sus horarios, ya que constantemente sufrimos de cambios o cancelaciones de los mismos, entonces yo creo que es cuestión de coordinación del presidente de la Liga con deportes”.

“Para finalizar me gustaría agregar que siempre es grato ver cómo crece la Liga y Sunrise siempre busca apoyar al deporte y la activación física, seguimos apoyando diferentes disciplinas entre ellas el voleibol, fútbol, ping pong, tochito y obvio el basquetbol”, concluye diciendo el destacado promotor deportivo y siempre amable con quienes le rodean, don Antonio “Tony” González.

