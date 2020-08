“Me contagié haciendo lo que amo”; médico que falleció por covid-19

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un médico brasileño perdió la vida por covid-19, pero antes dejó un mensaje, que ha conmocionado a la sociedad.

Lucas Augusto Pires, neurocirujano de 32 años, enfermó después de atender a pacientes con covid-19 en el Instituto de Saúde Bom Jesus, de Ivaiporã.

Cuando fue internado debido a que empeoro su cuadro por covid-19, escribió en sus redes sociales:

«Estoy yendo en este momento a la UTI debido al empeoramiento de mi cuadro por covid-19. Estaré incomunicado, pero desde ya agradezco a los amigos por sus oraciones. Me contagié haciendo lo que amo, cuidando de mis pacientes con amor y dedicación. Lo haría de nuevo. Sé que mi Dios está sobre todas las cosas, que sus caminos y propósitos son siempre justos y perfectos y que al final todo contribuye en conjunto para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Romanos 8:28. Amén”, expresó.

Lucas fue internado el 27 de julio y poco después su salud empeoró, muriendo el 8 de agosto. Era padre de dos niñas pequeñas.

Gabriela, la hermana del médico, explica que no esperaban complicaciones, “Tenía solo 32 años, no tenía antecedentes, solo un poco de sobrepeso, pero no era obeso. Poco a poco la situación empeoró», «Tenía toda la vida por delante», añadió.

Sus colegas del Instituto de Saúde Bom Jesus, lo recuerdan como un ejemplo de gran dedicación profesional.

Lucas Paulino, un amigo de la infancia del neurocirujano, señaló: «Creo que Lucas dejó un ejemplo, él como médico. En primer lugar, tenemos que hablar de la importancia de los profesionales sanitarios en este momento. Están honrando su juramento, dedicándose a salvar vidas y arriesgando sus propias vidas para salvar a otros. Lucas es un ejemplo».

Lucas Augusto Pires era reconocido en su área y había participado en la exitosa separación de unas siamesas.

Con información de: www.excelsior.com.mx

Comentarios