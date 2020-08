Una clase política degenerada y podrida

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ma. Teresa Medina Marroquín.-

Lo más caro en este país no es ni siquiera la vida misma, sino la ambición por el poder, cuyo valor, que se sepa, nunca jamás había estado prácticamente por encima de todo.

Si no fuera, así nuestro México no habría llegado bajo ninguna circunstancia a tales extremos.

Me explico mejor: no solo a tener un gobierno central capaz de polarizar todos los sentimientos y anhelos de 130 millones de habitantes, también tener entre sus proyectos que el poder político es lo más preciado no como un fin donde las convicciones y los ideales son coronadas, porque se supone que todos y cada uno de los integrantes de la clase política del país solo viven para respirar un poder que esté absolutamente por encima de todo.

Luego entonces, a partir de esa “autoridad”, hacerse de toda la riqueza, que tampoco fue sustraída en cantidades tan desproporcionadas por los conquistadores españoles, ni por ningún gobierno a partir del México independiente.

En suma, somos un país que pasó de tener crecimientos muy pobres hasta llegar a cero, pronosticando el Banco de México que la economía sufrirá una contracción del PIB de menos 12 por ciento, convirtiéndose en una nación amputada.

Y todo porque esa clase política de pronto pasó a estar poseída por el demonio de la codicia. ¿De otra manera cómo discernir y explicar lo que ocurre? ¿O culparemos de todo a la pandemia?

Evidentemente no solo es el Gobierno federal el único que sufre esa posesión de alguna forma diabólica, participan en esto una gran parte de los gobiernos estatales y municipales, pues dondequiera el meollo de las conversaciones, de las noticias, de las redes sociales y de la crítica, incluidos los procesos judiciales, es la corrupción en todas sus manifestaciones.

Y LO MÁS GRAVE ES QUE YA NO DEJAN A NADIE HELADO

Paralelo a la pérdida de los grandes bienes de la nación por causa de la corrupción, que al mismo tiempo engendra la violencia incontrolable, sucede otro hecho muy grave:

Ya casi nadie se queda helado por las malas noticias, ni por el coronavirus o por las cantidades robadas por los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, así como Vicente Fox y Felipe Calderón.

Hemos perdido la capacidad de asombro, riéndonos inclusive de todas esas atrocidades perpetradas por criminales disfrazados de políticos. Aunque a estos les vale ya sabe usted qué estar en forma permanente en los memes más ácidos o despiadados.

Pues su único fin es el poder, más que el oro, las piedras preciosas y las divisas en dólares o euros.

Yo no veo, por ejemplo, un “político” encarcelado que pida perdón por los saqueos y agravios cometidos al pueblo de México. Y a ese fenómeno ya no solo lo podemos adjetivar de soberbia, a pesar de estar enjaulados.

Se trata de que una gran parte de la mal llamada clase política muestra casos extremos de un proceso avanzado de inmoralidad, perversidad y degeneración.

Por eso México nunca avanza como debiera, dado que es un país privilegiado en todos los aspectos, porque esa gran parte de la clase política, con su honrosa y admirable excepción, SE ESTÁ LITERALMENTE PUDRIENDO EN VIDA, así en mayúsculas.

AMLO, CONAGO Y LAS REPRESALIAS DE LA NATURALEZA

Todo lo anterior, aunque es muy grave, puede corregirse aun a costa de mucho dolor, pero de que se corrige se corrige, sea con un pueblo que de súbito cambie las decisiones y, soberano como es, decide mandar al diablo a los gobiernos malvados.

Lo verdaderamente aterrador son las represalias de la naturaleza y sus reacciones ante tantos ataques planeados por los gobiernos corruptos.

Urge que este miércoles, cuando se reúnan los gobernadores de las 32 entidades con el Presidente de la República, surja el valor patriótico que salve a la nación y permita recuperar la normalidad.

Caso contrario, no solo no se irá el covid-19, apareciendo otros males y fenómenos que en represalia a la lógica perversa de quienes mal gobiernan nos atacarán sin piedad (porque el pueblo también es responsable por permitir tantas desgracias) con tantas plagas como las diez que azotaron a Egipto, capaces de quebrar a lo más maligno de los gobiernos y sacarlos de sus demencias y tinieblas.

¡Excelente inicio de semana!

