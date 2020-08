Van por funcionarios por cometer delitos electorales

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Leticia Santoyo.-

No “meterá mano” Melhen en candidaturas federales, vienen del CEN. El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas se “lavó las manos” previo a su proceso de selección a aspirantes a las diputaciones locales y alcaldías en la entidad, pues será el Comité Ejecutivo Nacional el que defina quiénes serán los abanderados, sin embargo, la “caballada” aún se ve flaca y no son precisamente los más idóneos para levantar al PRI.

Hay que destacar que aunque la decisión final se tome en la cúpula nacional, previamente, si la convocatoria admite asambleas municipales, en estas se hará el trabajo de la previa selección tomando en cuenta la paridad de género, las posiciones para las organizaciones políticas, cada vez más pulverizadas del PRI, como la CNC, CTM y la CNOP y, aunque ya tienen su propio partido, también se apuntan algunos profesores en la lista priista.

Ronda demasiado tibieza en el PRI estatal, los líderes lucen cabizbajos previos a la competencia electoral, como presagio de una brutal derrota, lo cual se percibe en el ambiente, pero también se impregna en el interés de varios aspirantes que han levantado temerosamente la mano, y que ven la posibilidad de sumarse a MORENA, como lo hicieron muchos priistas en las elecciones pasadas, donde camaleónicamente cambiaron de color y no se equivocaron.

Agenda de medios: Investiga IETAM a 20 funcionarios públicos por delitos electorales. Aunque la lista de funcionarios públicos acusados por delitos electorales es enorme, el Instituto Electoral de Tamaulipas va por los primeros nueve de una lista de más de 20 a los que parece ser, están con un pie en la cárcel por intervenir a favor de un candidato y partido político en pleno uso de sus funciones públicas o haciendo uso de recursos públicos.

En la investigación que realiza el IETAM están involucrados varios servidores públicos, sin embargo, por el momento no se dan a conocer detalles de quiénes están en este proceso; pero lo que se sabe es que por lo pronto van por nueve funcionarios. Y aunque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció formalmente a uno de los regidores de Victoria, que “ya se le queman las habas” por la candidatura para alcalde y se le acusa de actos anticipados, este caso está fuera de los funcionarios públicos investigados, pero es un tema al que tendrá que entrarle el IETAM.

Por lo pronto, con la proximidad de las elecciones federales del 2021, el IETAM tiene mucha chamba no solo para frenar a los acelerados, sino en la organización de unas elecciones inusuales y con tanta incertidumbre provocada por la pandemia, que hace parecer que el órgano electoral camina a pasos de tortuga.

El presidente de esta institución reveló que no han preparado ningún protocolo para las elecciones, debido a que todos los días cambian las disposiciones para las cuestiones electorales.

Agenda ciudadana: Clausuran y sancionan negocios por no respetar lineamientos covid. Va muy en serio la amenaza de clausurar negocios y aplicar multas severas a negocios que no cumplan con los lineamientos de distanciamiento social, el 25 o 30 por ciento de ingresos de personas, según la capacidad del mismo y el uso obligatorio de cubrebocas, ello además de la no apertura de negocios no esenciales.

En Tampico, las mismas autoridades dieron a conocer a los medios de comunicación del cierre de un establecimiento de fiestas, luego se que le sorprendió con una fiesta, por lo que además de la suspensión del evento durante el festejo, se le aplicaron dos multas, una de COEFRIS y la otra de Protección Civil; mientras tanto en Victoria, una de sucursales de venta de zapatos por catálogo, también fue cerrada, por permitir el ingreso de más personas de las que establecieron para esta pandemia.

