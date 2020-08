Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Bárbara de Regil ha presumido su viaje a Tulum, en la Península de Yucatán, durante la semana pasada, y ha revelado que, para no consumir gluten, tuvo que pedir una hamburguesa sin pan. De inmediato las redes sociales reaccionaron.

Siéndole fiel a su vida fitness, la protagonista de Rosario Tijeras, ya había dado a conocer que no aceptó una pizza que le ofrecieron regalada y lo compartió en sus redes sociales.

“Nos vinieron a regalar pizza y yo no acepté”, compartió la actriz en sus Stories de Instagram.



Aunque, la actriz posteriormente reveló que, durante el viaje, sí comió una hamburguesa, pero sin pan.

“(En el aeropuerto) pedí hamburguesa, pero sin pan. Porque me cae pésimo el gluten. Sólo pedí con lechuga y jitomate”, compartió de Regil. No obstante, algunos seguidores de la actriz encontraron que, aunque no pidió pan, sí comió papas a la francesa.

Tras subir este martes la Story donde aseguró que pidió la hamburguesa sin pan, en redes sociales compartieron memes de la actriz.

Pero algunos usuarios también recordaron, sin defender directamente a la popular actriz, que en muchos restaurantes de comida rápida ya existían las hamburguesas sin pan.

Barbara Regil ordenado una hamburguesa sin pan//// los del restaurante pic.twitter.com/cqhwEZJX4U — m (@manuelitxx) August 18, 2020

"Hamburguesa pero sin pan." Diganle que no mame pic.twitter.com/0mCPVtGWek — TheNotoriousPrankedy (@Prankedyy) August 18, 2020

Con información de: radioformula.com.mx

