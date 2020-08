Disney lanza serie con su primer personaje bisexual

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ahora que los tiempos han cambiado, Disney es una empresa consciente de ello, por lo que ha logrado un hecho histórico al incluir dentro de uno de sus proyectos a un personaje de la comunidad LGBTQ+, mismo que aparece dentro de sus protagonistas de una serie animada.

Se llamará Luz Noceda, una adolescente de 14 años de origen dominicano, quien es la protagonista de la serie “The Owl House”, la cual contará la historia de una chica que viaja a una realidad paralela con la única intención de volverse bruja.

Este personaje animado será el primer personaje bisexual dentro de la famosa compañía de entretenimiento, la cual ha plasmado en una serie difundida por Disney Channel.

The Owl House’ se estrenó en enero y durante el inicio, Luz se mostraba atraída por los personajes masculinos; sin embargo, en los nuevos episodios difundidos los primeros días de agosto, se pudo ver una chispa entre ella y otra figura principal de la serie llamada Amity.

La aparición del personaje fue confirmada por su creadora, Dana Terrance, quien reveló en su cuenta de Twitter que en un inicio y pese a que su proyecto recibió luz verde, este se vio obstaculizado luego de que los líderes de la compañía le negaran la aparición de un personaje LGBTQ.

When I was first developing Owl House I always wanted to do a prom episode to make up for my own experiences. Back then PROM was an anagram for "Perennial Ritual Offering Maiden". I'm so INCREDIBLY grateful for the crew working to make this episode so badass. pic.twitter.com/Ak8dNVMAdo

— Dana Terrace (@DanaTerrace) August 9, 2020