Un hombre en Australia, vivió casi un mes sin saber que había ganado un millón de dólares.

El hombre concursó en el sorteo TattsLotto 4069 el sábado 18 de julio de 2020, el boleto no estaba registrado, así que los encargados no tuvieron manera de comunicarse con el ganador, por lo que no les quedó de otra más que de esperar a que el afortunado llegara.

Cuando por fin, el hombre ganador se dio cuenta de su fortuna, los encargados del sorteo TattsLotto 4069 anunciaron la noticia.

“¡Wahoo! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Se siente muy bien ser millonario! ¡Puedo decirte eso! ¡No estaba ni cerca de serlo antes! «, declaró el hombre ganador.

Según explicó, no se había dado cuenta de su fortuna hasta que fue a comprar otro boleto.

“No me di cuenta de que tenía un boleto ganador hasta que fui a comprar uno nuevo. Vi el viejo en mi billetera y pensé que sería mejor que lo revisara”, comentó.

Además, explicó que es habitual que compre boletos de lotería, sólo que esta vez se había distraído.

“Compro un boleto una vez cada quince días, pero este mes me distraje con todo lo que estaba pasando. No había podido conseguir otro. Solo había estado avanzando torpemente. Todo está un poco aireado en este momento”, explicó.

Finalmente, declaró que tras haber ganado decidió festejar en casa debido a la pandemia por coronavirus:

«No podemos hacer mucho en este momento, pero cuando llegué a casa, ¡tomé un ron y una coca para celebrar!», concluyó.

