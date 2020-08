Restringir ventas, ‘estrategia fallida’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

La medida de reducir los horarios de operación de establecimientos comerciales, así como prohibir la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana, ha sido una estrategia fallida, al menos en Victoria, pues a partir de su aplicación se han disparados los casos de covid-19, aseguró José Luis Loperena González.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local añadió que con esta disposición solamente se obligó a los consumidores a adquirir los productos en menos tiempo, citando como prueba de ello que las tiendas de autoservicio y de conveniencia no reportan baja en ventas.

«Basados en cifras de ventas y de contagios, nosotros desde Canaco no vemos efectividad en esta medida porque el incremento en los casos se dio a partir de que se giró la orden, cuando se suponía que sería todo lo contrario, por eso consideramos que al menos esa estrategia ha resultado fallida», expuso.

Loperena González añadió que eso no quiere decir que se estén registrando aglomeraciones en los comercios, sino que las personas tienen qué salir a realizar sus compras a todas horas del día y de lunes a viernes.

«En los establecimientos hay todos los protocolos sanitarios y no lo decimos nosotros, de eso puede dar constancia la Coepris, pero los consumidores tienen más movilidad porque es más corto el horario y menos los días para salir de compras», explicó.

Añadió que lo mismo sucede en el caso de las tiendas de conveniencia en las que el principal producto se comercializa son las bebidas alcohólicas, las cuales son adquiridas durante jueves y viernes para consumirlas sábado y domingo.

«La información que tenemos es que las tiendas de autoservicio y las de conveniencia no han tenido merma en sus ventas, eso no puede indicarnos otras cosa que las personas están saliendo a comprar aunque en menor tiempo o más de prisa que antes, por tanto la movilidad aumentó», subrayó.

Finalmente Loperena González precisó que no se trata sólo de cuestionar, «yo no soy especialista o epidemiólogo, ellos sí lo son, pero nosotros estamos viendo los números y en eso nos basamos para decir que algo no está funcionando».

