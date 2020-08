Abuelito sufre derrame y su perro le salva la vida

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre veterano de la Marina de los Estados Unidos fue salvado gracias a su perro, después de haber sufrido un derrame cerebral en su casa.

Rudy Armstrong, el abuelito, se encontraba en su casa flotante de Craven, Carolina del Norte con su perro chihuahua “Boo-Boo”.

Según la información de ABC News, el veterano de 86 años, sufrió un derrame cerebral, por lo que fue en busca de su único compañero.

De pronto, el hombre sintió un dolor que le imposibilitó mover el brazo izquierdo y su pie mientras se encontraba bebiendo tranquilamente su café. Fue en ese momento, cuando su pequeño amigo, quien previamente fue entrenada, comenzó a actuar.

“Me senté en mi silla, bebí mi café y después no podía mover mi mano y mi pie no se movía… No quería estar allí por un par de días antes de que alguien viniera, así que dije: ‘Ok Boo-Boo, ve a buscarme ayuda’”, relató el hombre.

Por último, el veterano fue internado en el hospital Carolina East y días después pudo reencontrarse con su mascota, quien no tardó encontrar a alguien que pudiera auxiliar a su amigo humano.

“Lo extrañé mucho, no estaría aquí hoy sin él”, finalizó el Armstrong.

Con información de: telediario.com

