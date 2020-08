Joe Biden es el candidato demócrata a la Presidencia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Joe Biden fue confirmado como el candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos.

Los demócratas confirmaron el apoyo a Biden en la convención nacional del partido, que se realizó de forma virtual, debido a la pandemia de covid-19.

Los comicios se llevarán a cabo el próximo 3 noviembre.

Biden logró el apoyo de 3 mil 558 delegados frente a los mil 151 que obtuvo el senador izquierdista Bernie Sanders.

“Es el honor de mi vida aceptar la candidatura del Partido Demócrata para presidente de los Estados Unidos de América”, expresó Biden por medio de Twitter.

Tanto la convención, como la votación de los delegados se hicieron de forma virtual a causa de la pandemia.

Compromisarios de 57 estados y territorios de Estados Unidos anunciaron su voto a lo largo de media hora.

Sin pronunciar ningún mensaje, Biden apareció con mascarilla, entre los representantes de Vermont.

Al retirarse Sanders de la candidatura demócrata el pasado 8 de abril, ya se esperaba que Biden fuera confirmado como el candidato demócrata a la Presidencia.

A pesar de empezar favorito, el senador de 78 años, fue perdiendo impulso a medida que la contienda electoral se fue reduciendo.

Después de ser confirmado como candidato, la convención conectó con Biden y su esposa Jill en su residencia en Delaware.

“Gracias, muchas gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo Biden, quien agregó: “Nos vemos el jueves, gracias, gracias”.

Se espera que Biden dé su discurso de aceptación de la nominación demócrata a la Presidencia el próximo jueves.

“Es el honor de mi vida aceptar la nominación del Partido Demócrata a presidente de Estados Unidos de América”, escribió en su cuenta de Twitter.

It’s official. @JoeBiden is our nominee to be the 46th president of the United States of America. 🇺🇸

Let’s make it happen: https://t.co/sRyMFHiAbI#DemConvention pic.twitter.com/9nWAadBbh5

— 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 19, 2020