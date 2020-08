“Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio: la mentira es tan burda que precisó que no resiste el más mínimo análisis”.

Anaya indica que no coinciden los tiempos que en supuestamente le entregó dinero, en la primera semana de agosto de 2014 en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. “Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN”, dice.Aclara, sin embargo que en agosto de 2014 ya no era diputado porque se había separado del cargo el 6 de marzo, es decir, cinco meses antes de la fecha señalada por Lozoya.

“Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir el señor Lozoya”, indicó Ricardo Anaya.Explica, además que en ese tiempo se estaba preparando para asumir la presidencia del PAN lo cual ocurrió el 30 de septiembre de ese año.