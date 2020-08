Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

¿Es cierto que una tormenta solar golpeará a la Tierra y causará apagones, además de una comunicación fragmentada? Recientemente ha salido información sobre esto y que, en esta época de pandemia, resulta un poco apocalíptica. Aunque, aquí te contaremos lo que se sabe de este supuesto.

Según con el Clarín, El Universo y algunos otros medios internacionales, expertos en clima espacial de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señalaron que una tormenta solar golpearía la Tierra el próximo jueves y viernes, lo que causaría que la red eléctrica se viene interrumpida, además de las comunicaciones satelitales y señales de radio.

Al respecto, la física del clima espacial y doctora, Tamitha Skov ha asegurado que este fenómeno podría desencadenar auroras alejadas a los polos.

«Esta tormenta solar podría llevar las auroras a lugares como Northumberland y Norfolk del Reino Unido, Maine, Minnesota y Washington de los Estados Unidos, y hasta el sur de Nueva Zelanda y Tasmania», tuiteó.

Asimismo, indicó que las fechas de este posible suceso:

Direct hit or near miss? NASA & NOAA #solarstorm predictions show flanking impact at Earth either late on Aug 19 or midday Aug 20! Either way, expect #aurora possible to mid-latitudes. Also, amateur #radio & #GPS reception issues likely on Earth's night side once the storm hits! pic.twitter.com/AUlRrpQxOt

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) August 17, 2020