Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que, como lo había anunciado el día de ayer en un video, interpuso una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Señaló a través de redes sociales, que dieron inicio las acciones legales ante el Poder Judicial Federal en contra de Lozoya Austin.

Anaya Cortés indicó que ahora él será quien estará llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas, ya que la verdad está de su lado.

La denuncia, firmada a las 9:19 h ante el Juez de Distrito en Materia Civil, consta de 17 páginas.

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia directa contra ex presidentes y ex funcionarios ligados a varios casos de corrupción.

Además de los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y Carlos Salinas de Gortari, también menciona a Ricardo Anaya.

Anaya respondió, en un video, a los señalamientos de Emilio Lozoya y aseguró que este jueves, a las 09:00 horas estaría demandando al ex funcionario por daño moral, al tener la certeza de que no hay sustento alguno en las acusaciones en su contra.

Recordó que como dirigente nacional del PAN interpuso una denuncia contra Emilio Lozoya por la compra de Agronitrogenados, además de que durante su campaña presidencial señaló el caso de corrupción de Odebrecht e inclusive se ofreció a procesar al ex director de Pemex y al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado. pic.twitter.com/pdJsVDru2s — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020

Con información de: lopezdoriga.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Comentarios