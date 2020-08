Cabeza de Vaca, no se dobla

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Avila.-

La reunión de los gobernadores con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, nos hizo recordar las realizadas durante los tiempos de la Post Revolución, donde el ejecutivo se constituía como un Jefe Máximo, heredero de las instituciones y del poder militar.

Diríamos además, que los jefes de las entidades asistieron finalmente ante quien se asume Sheriff o Marshall Nacional y en sentido constitucional lo es en parte, al ser Comandante de las Fuerzas Armadas del país y ejecutivo federal.

Operador de los recursos que mandan en la Fiscalía General de la República, un poder que comanda en el Poder Legislativo y aseguran, altamente influyente en el Poder Judicial.

Y precisamente por este contexto es que el Jefe del Ejecutivo es quien tiene que honrar la Constitución Mexicana, toda, y por lo pronto, dos artículos que me parecen base para la sana relación de México y las 32 entidades.

a.- Artículo 87 sobre el juramento como Presidente y b.- El Artículo 40 referente a la edificación federal de la República.

En ésta que debería ser formalidad absoluta, se realizó la reunión de la Conago en San Luis Potosí, desde donde el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca respondió puntualmente a lo que dijo son denuncias fabricadas.

1.- “Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena».

2.- «Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia».

3.- Rechazó también la presencia del Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en Tamaulipas para reunirse con integrantes de grupos armados, funcionario que además «en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación».

4.- Expresó el Gobernador que aunque el Gobierno federal pide el trato que no da, porque «con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido» contará con toda su determinación para exista seguridad y justicia en el país.

Así de claro, en una reunión donde los gobernadores finalmente pudieron ver de frente al Presidente, quien por razones que solamente él sabe y su estrategia entre político, gubernamental, pero sobre todo electoral, evitó durante toda la crisis actual por la Pandemia Covid19.

Veremos pronto los efectos de la reunión en la Conago, que en el caso de Peralta, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, le dio la razón al ejecutivo de Tamaulipas, quien nuevamente dejó en claro que él no se dobla.

Nueva Orleans en Tamaulipas: Así como ponderamos que hay municipios que viven en un severo atraso en su desarrollo, esta vez nos ponemos de pie para reconocer que Tampico confirma los que hemos dicho aquí.

El Puerto es la comunidad más cosmopolita de la entidad y para ser objetivos, a invitación de su alcalde Jesús Nader, recorrimos todo el centro histórico, donde nuevamente confirmamos que su administración es ejemplo de orden y de servicios públicos eficientes.

Transitamos de Palacio Municipal y su Plaza de Armas hasta la Plaza de la Libertad para arribar a las Hijas de Tampico donde a un costado se erige majestuoso el Mercado de Tampico. Un moderno edificio con escaleras eléctricas y elevadores, donde el turismo nacional y extranjero podrá disfrutar de lo mejor de la gastronomía y la venta de productos de la reunión.

Un tránsito entre las nuevas calles, los pasajes comerciales y las escaleras de acceso que lucen hoy modernizadas, diría yo europeizadas para bien.

Me llamó la atención el nivel de empatía de Chucho con la gente y que en más de una vez, regañara afectivamente a quienes no portaban el cubrebocas. ¡Cuídense! ¡El coronavirus si hace daño! A su paso, todos se lo pusieron sin chistar.

“En el PRI, como lo he dicho, estaremos trabajando. Si las autoridades encuentran alguna irregularidad que se investigue, yo no soy juez o fiscal, soy un hombre que cree en las leyes (…) Jamás solaparemos un acto de corrupción, pero tampoco una persecución, cada quien debe asumir su responsabilidad. El PRI no va a ser tapadera ni va a defender a nadie que no acredite su inocencia”.

Nostra Política.- “Que se mutilen y sucumban los hombres por los principios, pero que no sucumban ni se mutilen los principios por los hombres”, Álvaro Obregón.

