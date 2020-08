Caras y gestos en SLP

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

FLORERO.- La reunión plenaria de los gobernadores con la titular de la Secretaría de Gobernación no fue para nada un día de campo. Escuchó las quejas de los mandatarios; sus discursos, dos de ellos muy duros y directos. Se lamentaron, reprocharon, hablaron claro y fuerte. El asunto es que no les servirá de nada. Hagan de cuenta que le hablaron al centro de mesa y no a la encargada de la política interior del país. A ella nadie le hace caso y menos si son quejas. A la ministro Olga Sánchez se le hizo el día muy largo, pero al final de cuentas todo quedará en ese gran salón de la capital potosina.

AMLO.- Más tarde llegó el presidente López Obrador y encabezó el acto protocolario. Tampoco fue un pik nik para él, porque nuevamente escuchó reclamos. Si bien fueron más matizados, de todos modos no le cayeron bien al mandatario nacional. Al final, en la foto oficial, se le vio la cara dura. No fue un buen día para él, ya que está acostumbrado a las porras y a alabanzas, ayer no fue así. Y para que vean que es como quiere ser, no se puso el cubrebocas para el retrato.

DENUNCIA.- Y sigue dando de qué hablar la presunta denuncia en contra del gobernador Cabeza de Vaca, quien llegó a San Luis Potosí con la espada desenvainada a repartir culpas y acusaciones. Lo cierto es que su discurso fue duro y caló hondo en la “4T”, quienes seguramente ya hacen un análisis para dar el siguiente paso. La novela sigue su curso, y vienen los episodios más emocionantes.

AMAGO.- Y en una parte de su discurso, el Gobernador amagó con denunciar malas prácticas de integrantes de la Federación. Aseguró que también tiene diálogo abierto y cordial con los medios (debe referirse a los nacionales) para sacar también los trapitos al sol. Les digo, esto ya se pone color de hormiga.

CHATARRA.- Los morenistas en el Congreso local presentaron una iniciativa para prohibir la comida chatarra en menores de edad. Puede prosperar, pero… me parece que esa no es la solución, porque los niños (y también los adultos) seguirán comiendo flautas, gorditas, migadas, tacos, tortas, hamburguesas y hot dogs, eso sí, sin refresco ni papitas, porque eso engorda. Lo que deben hacer es promover una cultura nutricional a fondo y promover más las actividades deportivas. El dejar de comer dulces, cocas y sabritas de poco servirá.

PERMISO.- La Secretaría de Salud emitió una publicación en redes, donde se contradice a sus decisiones y a los decretos emitidos, pero sobre todo hace quedar mal a todo el Comité y al propio Gobierno estatal: “…solo es un permiso para ir a buscar la enfermedad”, decía la leyenda. Es decir, decretaron la fase dos para que la gente salga a enfermarse. Lamentable su frase. Tan lamentable que ya para la noche la habían borrado. ¡¿Quién los asesora?!

EN CINCO PALABRAS.- Al final no pasó nada.

PUNTO FINAL.- “Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado”: Alberto Moravia.

Twitter: @Mauri_Zapata

Comentarios