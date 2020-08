DEA, Congreso, Conago, Morena

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Nunca falta alguien así.

Ayer que se supo que otra vez este Gobierno estatal va a renegociar la deuda pública directa del Estado, de inmediato surgieron los suspicaces, enarbolando las tesis conspiracionistas, hablando de “cortinas de humo”.

“Sacan lo de la deuda, para que nos entretengamos con eso y nos olvidemos de las grabaciones de la DEA, donde aparece el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, negociando cuotas a los narcos”, fue una de esas expresiones.

No faltaron los que pensaron en voz alta, en contrario, diciendo que lo de la DEA, entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, manejado por algunos medios nacionales la víspera, era el distractor para lo que luego vendría en materia de compromisos fiscales.

El acabose fue el mensaje en redes sociales, en el que se aseguraba que la familia directa del Gobernador ya había salido de México y Estados Unidos, mientras él mismo y su Secretario de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI, “estaban desaparecidos”.

Al menos el Mandatario estatal, a esas horas que corría con profusión tal afirmación, se encontraba en la capital del vecino estado potosino, participando de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores y ello daba al traste con las otras escandalosas expresiones.

«No voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales», dijo desde allá el Ejecutivo tamaulipeco.

Se refería a las acusaciones hechas por el senador suplente y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, su partido, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, el “cuetero” del partido en el gobierno central.

De las presuntas llamadas interceptadas por la DEA, transcritas y enviadas a las autoridades mexicanas aun no da su versión, ni de las implicaciones en los multimillonarios sobornos, presuntamente validados por el nuevo videoescándalo.

Pero de los dichos de aquel ante autoridad ministerial, recordó, son los mismos que le han estado sacando en los últimos años, cada que se acerca una elección, sin que haya causado estrado, consignación o sentencia.

Y sobre la nueva renegociación de la deuda, que aseguró el diputado FRANCISCO GARZA DE COSS no significa más deuda, sino todo lo contrario –“ahorros multimillonarios” –, apenas se conoció ayer en la permanente y en el acto se aprobó su dictamen.

Los dos diputados morenistas en la permanente votaron en contra de la propuesta y la coordinadora EDNA RIVERA LÓPEZ, sumó a sus otros cuatro leales, en la plenaria posterior, para votar en contra todos los dictámenes presentados en la sesión extraordinaria con la que se rompió el receso legislativo, ayer.

Se quejaban de no haber tenido tiempo de analizar la iniciativa, por lo que les quedaban muchas dudas de los alcances de la promoción.

Ciertamente, GARZA DE COSS repitió cuantas veces fue necesario, que ahora pagan un seguro por conservar la tasa de interés del 8.27 por ciento, cuando las tasas han bajado al 6.37, así que la renegociar, pagarán esa nueva tasa –y otro seguro, renunciando al año de vigencia que le queda al actual–, para que se las mantengan por cuatro años, ahorrándose, desde este, cada año, entre 131 y 132 millones de pesos.

¡Qué bonito!

Claro, de tales tasas y montos, con sus unidades y fracciones, no se menciona en la iniciativa específicamente, así que deberán –primero los diputados y luego los ciudadanos tamaulipecos–, creerle a don GARZA DE COSS, quien habló a título personal.

Saldrá sobrando, pero como quiera aquí le voy a dejar una pregunta: ¿si no implica nueva deuda, sino se trata solo de ahorros la promoción, cómo es que en la iniciativa se menciona una fuente de pago?

Cuando la primera renegociación de esta deuda, los diputados y los ciudadanos nos quedamos con el dicho –tampoco puesto en la iniciativa– de que la medida significaría un ahorro de 600 millones de pesos para el pueblo tamaulipeco, en su gobierno.

Luego resultó que no solo no hubo ahorro, porque el servicio de la deuda –los pagos mensuales– no disminuyeron, sino que aumentaron incluso y el compromiso se duplicó, porque en lugar de en 15 años –promedio–, los pagos se seguirán haciendo por 30 años.

Y ni un peso para comprar una coca que se tomaran los ciudadanos resultó de la renegociación de marras.

¿Ahora sí van a “pagarse algo” con los más de cien millones que se van a ahorrar con este trámite?

A los morenistas –leales a EDNA– parece que, por lo pronto, no les tocó nada, porque ayer se pasaron votando en contra todos los 29 dictámenes por los que fue convocada la sesión extraordinaria del pleno, sin importar de qué se trataran.

En el paquete que les rechazaron por tratarse de iniciativas suyas, eventualmente tendrían razón, ¿pero en los otros?

Entre ellos, la reforma al párrafo quinto al artículo 6o. de la Ley de Educación, para que no se exija la compra, uso de uniformes y/o material escolar para el correspondiente ciclo escolar y el siguiente, motivo de la pandemia que padecemos.

La reforma al Código Penal, penalizando la usurpación o suplantación de identidad, a quien por medios electrónicos o a través de internet, se atribuya los datos de otra persona, causando con ello un daño patrimonial, moral o algún lucro indebido, para sí o para otra persona.

Reforma al Código Civil, para reducir el plazo de presunción de muerte por ausencia, de un año a seis meses, por quienes quedan en el desamparo, cuando el jefe de la familia es, sobre todo, víctima de la delincuencia y no se vuelve a saber de él, vivo ni muerto.

Reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas a votarse, para incrementar de cinco a diez días el número de días de la licencia de paternidad, de tal manera que los burócratas, cuando sus hijos nazcan, dispongan de más tiempo para atenderlos.

Reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas, en la “definición de Atención Integral”, eliminando de la iniciativa morenista, el añadir como una obligación familiar, visitar periódicamente al adulto mayor interno en alguna institución de asistencia y que a la Secretaria del Trabajo implemente acciones de empleo para ellas.

Y de la Ley de Salud, institucionalizar el fomento, impulso y fortalecer la cultura de la donación altruista de órganos, tejidos y células humanas con fines de trasplante.

Entre los diez exhortos y otras trece iniciativas de reformas de ley y nuevas leyes hechas dictamen y puestas a la consideración del pleno, ayer, fue donde campearon las improcedencias, cuya autoría dominante correspondió a la oposición morenista.

La membresía tiene sus privilegios… de ida y vuelta.

