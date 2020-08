El verdadero problema en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

El problema de la falta de dinero se desbordó hace rato y superó toda capacidad del Gobierno de contener la crisis.

El cierre de empresas, obligado por la pandemia del covid, fue el puntillazo final a una economía que ya se encontraba enferma.

Que yo recuerde, en Tamaulipas nunca se había vivido una crisis económica como esta; tampoco los viejos recuerdan haber visto algo similar, y vaya que a ellos les ha tocado ver de todo.

La crisis económica está torturando a miles de familias, en donde los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales.

En donde mejor les ha ido, uno de los miembros de la familia tiene trabajo a medio sueldo, el otro debe buscar alternativas para incrementar en unos cuantos pesos el presupuesto de la semana…

Es triste ver a las familias tratando de empeñar sus pocos bienes por unos cuantos pesos; la mayoría sabe que no los recuperarán, porque no tendrán para pagar los préstamos.

La crisis se vuelve más cruel y abrasiva en los hogares en donde además hay uno o más enfermos que requieren de medicamentos para tratamientos crónicos, como la diabetes, hipertensión y problemas del corazón.

Aunque la atención de los medios de comunicación se ha centrado totalmente en la pandemia del covid, aunque sea solo para contar nuevos casos de contagio y defunciones con días de retraso… la falta de medicinas en las farmacias de los hospitales sigue siendo una constante.

Peor aún, a pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas, por ejemplo, ni siquiera los dejan acercarse a las farmacias, por supuesto, tampoco les envían los medicamentos a sus casas.

Vivimos tiempos muy difíciles, económica, política y socialmente hablando; tiempos que no habíamos visto antes a este nivel.

Me preguntaron los de una encuestadora que cómo anda mi humor… “De la chingada” les contesté, y me dijo la voz en el teléfono: así andamos la mayoría, que tenga buena tarde… (ellos le llaman Humor Social).

LA DEFENSA…

Era de esperarse que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no se quedara de brazos cruzados ante la denuncia presentada por Rojas Díaz Durán…

El Gobernador tamaulipeco habló fuerte en su intervención en la Conago y envió señales a la Presidencia de la República.

No se sabe hasta dónde vaya a parar el asunto, pero lo que sí está más que claro es que todo tiene que ver con las elecciones del 2021 y, por supuesto, las del 2022.

EL PERSONAJE

Sin duda el personaje es el Gobernador norteño que tuvo los tamaños para mandar a la chi… la CONAGO.

Por supuesto me refiero a Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien dijo lo que muchos no se atreven: La Conago es un Club de Tobi, en donde no se resuelve nada, ni se define nada.

Ayer, el Presidente López fue a darles su sobadita a los gobernadores, para calmarlos un tantito… les dijo cosas bonitas y luego se fue, sonriendo y mandando besos y abrazos.

POSDATA…

El Gobierno del Estado anunció una inversión de 40 millones de pesos en pavimentaciones y bacheo para Ciudad Victoria.

Sería una buena oportunidad para contratar mano de obra local, con eso se daría un respiro a la economía de cientos de hogares.

Hay mucha gente dispuesta a trabajar, con ganas de dar su mejor esfuerzo. Por eso dijo que aunque las compañías contratistas vengan de donde vengan, la mano de obra la contraten aquí, en una de esas hasta les sale más económico…

