Escandalizado AMLO por denuncias de Lozoya

Con respecto a las denuncias que hizo Emilio Lozoya en un documento, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó que es muy “escandalosa” y “muy grave“.

Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones correspondientes y llamar a los presuntos involucrados.

“No la terminé de leer porque son 63 páginas, me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo.

Porque sí está escandalosa, es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave, pero esto no significa que todo lo que ahí se dice se cierto. Falta que la Fiscalía recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el video que se conoció es el que ya se entregó y que se habla en el documento, recibos de entrega de dinero, desde luego tiene que llamarse a declarar a los involucrados”, dijo.

Manifestó que Alejandro Gertz Manero, el fiscal federal, tiene su confianza para actuar con profesionalismo, rectitud y con apego a la ley.

“Es un hombre íntegro, sería incapaz de inventar nada en contra de los involucrados. Va a actuar con apego a la verdad”, detalló.

Por último, el mandatario invitó a los mexicanos a leer la denuncia completa, para estar informados.

“Sería bueno que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla porque todos debemos estar informados sobre este tema, que no hay ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio”, destacó.

“Todo indica que es cierta efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Procuraduría, o sea que el documento es auténtico. ¿Por qué digo que es auténtico? porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice”, afirmó.

Con información de: lopezdoriga.com

