Este es tu Horóscopo Diario

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Lee tu horóscopo para este jueves 20 de agosto y descubre que te espera para hoy según tu signo zodiacal.

Aries

Lo cierto es que te mereces algo especial y por eso será muy apropiado que hoy te concedas algún capricho que te hará sentir bien. A menudo sólo ves el lado más terrenal y lleno de obstáculos de la vida, pero te conviene ahora dejar un lugar para la frivolidad. Sonrisas.

Tauro

Sientes mucha solidaridad con un amigo o una amiga que está pasando por un apuro grave y eso te honra pero también tiene bastante ocupada tu mente, que no puede dejar de darle vueltas a cómo ayudar. Relájate, porque pronto vas a encontrar la manera de hacerlo.

Géminis

Será una mañana algo agitada y con bastante nerviosismo por algún asunto de dinero, aunque lo cierto es que tu humor se mantendrá en buena forma. No te centres solo en ese pequeño escollo, porque por la tarde podrás relajarte con un actividad que te encanta.

Cáncer

Debes vigilar para no caer en ciertas redes del pasado afectivo que pueden parecer inocentes y carentes de doble sentido. Pero no lo son tanto así y pueden perjudicarte si no tienes claro lo que significan y cuál es el objetivo que persiguen.

Leo

Un poco de atención a tu organismo no te va a venir nada mal, aunque tampoco es cuestión de que te obsesiones con ello. Simplemente, proponte llevar una vida más natural, más sana y con menos tóxicos o elementos perjudiciales. Ahora es el momento.

Virgo

Piensa si no es cierto que muchas veces dejas demasiado de lado a gente que te puede ayudar y que de hecho te ha echado una mano en el pasado. Si la recuperas te vas a sentir mucho mejor porque además es una cuestión de justicia y debes hacerlo cuanto antes.

Libra

Por mucho que no te apetezca nada, hoy vas a tener que solucionar muchas pequeñas cosas, poco importantes, pero necesarias para el día a día tuyo o de tu familia y no te quedará más remedio que ocuparte de ellas. Busca algo divertido que hacer por la noche.

Escorpio

Debes darte cuenta de que tienes a tu lado mucha gente valiosa y es importante que muestres tu lado más amable y tranquilo para que respondan de una manera fluida a tu manera de organizar un asunto que afecta a muchas personas.

Sagitario

Ojo con todo lo relacionado con el poder o la capacidad de mandar porque el riesgo de ser algo pretencioso en ese cometido estará muy presente hoy y te puede dar un mal rato porque alguien te lo va a hacer notar. Ve con mucha discreción.

Capricornio

Programa bien tu jornada incluso si estás de vacaciones porque vas a tener varios asuntos que resolver y no te quedará más remedio que establecer prioridades. No quieras llegar a todo y hacerlo todo, porque de esa manera cometerás errores.

Acuario

Te cuesta admitir que tu imagen no es lo perfecta que te gustaría, pero hoy te vas a dar cuenta de que lo importante no es el exterior, sino lo que puede aportar cada uno al bien de los demás. Intenta sentirte bien en tu piel, tal y como eres de verdad.

Piscis

Alguien te echa de menos y lo sabes, así que hoy, aunque no estés cerca de esa persona por el motivo que sea, intenta estar en contacto con ella de cualquier forma, para que se sienta reconfortada. Le ayudarás en un momento en que necesita tu cariño y tu apoyo.

