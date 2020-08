Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Debido a la reanudación de actividades a pesar de la pandemia, el uso del cubrebocas se ha convertido en una medida obligatoria en lugares de trabajo, restaurantes o para poder viajar, pero esta sencilla medida no siempre se cumple y ha causado altercados que han sido captados en video.

Esto fue lo que sucedió en la ruta de Las Vegas a Charlotte en Estados Unidos. En el video se muestra el momento en el que dos mujeres son las protagonistas de una pelea ante la mirada de otros pasajeros en un avión de American Airlines.

Según con el comunicado de la aerolínea, la tripulación le recordó a otra pasajera sobre el uso del cubrebocas que ya es de uso obligatorio al abordar a un avión, por lo que si no lo portaba debía de bajar del avión.

Pese al llamado, la mujer se negó a usar cubrebocas y poco después estalló una discusión con otros pasajeros, de los cuales una mujer decidió enfrentarse a golpes con la usuaria que se rehusaba a cumplir con la medida de sanidad.

Finalmente, la mujer abandonó el avión acompañada por elementos de seguridad. La aerolínea señaló que la usuaria no viajaría más mientras se realiza la investigación.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020