En Nueva York, un joven lanzó un petardo a un hombre en situación de la calle, el cual momentos después estalló en llamas.

A través de redes sociales fue revelado el acto del joven, el cual fue desaprobado ya que se trataba de un indigente de 66 años de edad.

En el material se puede observar como un joven, entre risas, le lanza petardo encendido al hombre en situación de calle que está debajo de una manta y este estalla en llamas.

“Hombre sin hogar literalmente incendiado anoche en las calles de Brooklyn. Mire de cerca no se puede ver a una sola persona defendiendo a esta víctima”, se lee en la publicación.

Los internautas de inmediato condenaron la acción con diferentes comentarios, pues, además, los jóvenes implicados hicieron burla del acto.

Según información de Daily Mail, los autores del crimen están siendo buscados, el hombre presentó quemaduras leves y se encuentra hospitalizado.

SHOCKING: Homeless man set on fire in the streets of Brooklyn. Not one protester seemed to care, nor condemn the act. No news media has yet to cover the story. pic.twitter.com/7NDhBSzJLF

— Apex World News (@apexworldnews) June 23, 2020