Angélica Rivera confirma su regreso a la pantalla chica

View this post on Instagram

ella no sabe de magia , pero dibuja sonrisas a distancia…✨♥️👑 Gracias por hacerme sonreír incluso a la distancia. @angelicariverah_96oficial . . . #angierivera #actriz #lagaviota #gaviota #destilandoamor #ladueña #marciamontenegro #marianadelanoche