Astronauta capta extraños objetos en una aurora boreal

Durante los últimos meses hemos podido ver impresionantes imágenes tomadas desde el espacio, en esta ocasión hemos sido testigos del momento en que el pico de una aurora boreal pasa sobre la Antártida y Australia.

Las increíbles postales que han sido captadas por el astronauta ruso Iván Vagnér desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), mismas que compartió a través de su cuenta de Twitter.

Aunque, lo que también ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales es que las imágenes aparecen cinco objetos luminosos que no se pueden identificar, por lo que el cosmonauta ha lanzado una interrogante junto al clip.

“En los segundos 9-12 aparecen cinco objetos volando unos al lado de otros a la misma distancia. ¿Qué creen que son? ¿Meteoros, satélites o…?”, escribió Vagnér.

Dichos objetos aparecen de arriba hacia abajo justo en el momento en que el pico de la aurora boreal pasa en el centro de la imagen.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

Tras ello, el astronauta informó que la grabación fue enviada a la administración de la agencia espacial rusa Roscosmos, así como al Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de aquel país para que se logre identificar los misteriosos objetos luminosos.

“La información se puso en conocimiento de la dirección de Roscosmos, los materiales se enviaron a TsNIIMash y al Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia para su posterior análisis”, agregó.

At 9-12 seconds, 5 objects appear flying alongside with the same distance. What do you think those are? Meteors, satellites or…?

P.S. The frames were captured 1 per sec and later assembled in a video with 25 frames per sec rate. Meaning, the real observation time is 52 sec.

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020