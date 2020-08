Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

¿Qué sucederá el jueves 27 de agosto? ¿Nos van a visitar los extraterrestres? ¿Qué le pasará a un supuesto vuelo procedente de Malasia? No sabemos, ni entendemos nada, pero una misteriosa cuenta de TikTok ha publicado algunos mensajes en código sobre algo que sucederá el próximo ¡27 de agosto!

Todo comenzó gracias a la usuaria de Twitter @KarenDaniela, quien publicó una serie de mensajes en código que vio en la cuenta de TikTok 2819394837167.

El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok. pic.twitter.com/QhxsXDRDvR — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

La usuaria contó que a su mejor amiga le apareció el extraño video en su FYP de TikTok, y cuando escuchó el audio, se aterrorizó por completo por lo que había escuchado: “parpadea tres veces si necesitas ayuda”, a lo que el hombre que estaba en la toma lo hace, dando a entender que pide ayuda desesperada.

Video que le salió en fyp a gaby* pic.twitter.com/VndoyzBsCd — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

La mejor amiga de la usuaria, quien le compartió la extraña historia, se dio cuenta de que la misteriosa cuenta 2819394837167, seguía a otras 14 cuentas, por lo que decidió indagar en cada una de ellas, y “se tomó el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por WhatsApp ese mismo día”.

Gaby me dijo que el sujeto seguía a 14 cuentas y que era como un tipo de aviso, ella se tomo el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por whatsapp ese mismo día (escribió asi porque estaba nerviosa) pic.twitter.com/yRb3b5aabF — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

Cuando la joven volvió para ver la misteriosa cuenta, le pareció extraño que todo estaba en clave, y luego de traducirlo, encontró el siguiente mensaje:

Aquí esta la traducción mas clara enumerando cada vídeo. pic.twitter.com/jnS2hvcxG0 — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

La traducción de ese código dice:

“The truth will be out soon. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27″

Traducción: “La verdad saldrá. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto”.

Luego de compartir estos extraños mensajes y advertencias, esta misteriosa cuenta de TikTok, desapareció.

Luego este sujeto borro esos videos como a los 40 minutos de haberlos subido y actualmente no tiene ningún video disponible.

La verdad yo esto lo aproveche para hacer lo que me gusta y pues ustedes saquen sus propias conclusiones no pensaba hacer un hilo pero aja. 😌 — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

¿QUÉ PASARÁ EL JUEVES 27 DE AGOSTO?

Maybe el 27 de agosto sea un dia creepy maybe no. Actualizo por si el sujeto sube algo nuevo — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

Sin embargo, no quedó ahí, pues apareció otra cuenta misteriosa que sigue compartiendo videos que no tienen sentido alguno.

Además de todo eso subió 3 nuevos videos que se los inserto por acá. pic.twitter.com/YO6sudOdld — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

En este video me llamo la atención que dijo algo como "outside" y en su biografía tiene unas coordenadas pic.twitter.com/S8XlqyTRnd — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

¿POR QUÉ APARECEN ESAS EXTRAÑAS COORDENADAS? ¿ES UNA ADVERTENCIA?

Allí estan las coordenadas y son las mismas que busque ayer donde aparecia un avión estrellado. Vayan a su cuenta para que vean todo mas a detalle. pic.twitter.com/FQ1D8Oumer — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

Y aunque no podemos explicar de qué se trata este tipo de misteriosos mensajes, esta es la última actualización de Karen Daniela:

ACTUALIZO 2.0

el sujeto subió un nuevo video y el caption decía "raehetyalreylpgnleiem?" pic.twitter.com/IHw3ficHfU — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

