Disfruta de la vida tras amputación

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20, (Agencias)

La ex miss universo Daniella Álvarez, expresó a través de su cuenta oficial de Instagram la situación a la que se enfrenta después de que le amputaron la pierna izquierda.

Los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos meses, cuando a la modelo y presentadora colombiana la tuvieron que operar de urgencia tras haberle encontrado una masa anómala en su abdomen.

La intervención trajo algunas complicaciones, lo que ocasionó la amputación de su pierna izquierda. Daniella compartió una fotografía en su feed de Instagram en donde expresó que al día toma más de 24 pastillas y al despertar tienen que inyectarle distintos medicamentos.

“Nunca me imaginé que estaría tan medicada en mi vida, pero no podría esperar menos después de una cirugía de amputación sumada a una isquemia. Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo”, escribió.

“Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día dificultando mis rehabilitaciones; es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas, pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores”, añadió.

A pesar de las fuertes dosis de medicamentos y del cambio tan inesperado que dio su vida hace unos meses, Daniella aseguró que está agradecida con la vida y más que nunca tiene ganas de seguir viva, un mensaje que transmite a todos sus seguidores.

Comentarios