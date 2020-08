Pescadores exigen subsidios marinos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adela Hernández

Tampico, Tamps.- Debido a que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta a la demanda de que se devuelva el subsidio marino, centenares de pescadores se manifestaron hasta poco más del medio día frente a las oficinas federales de la Pesca, cerrando durante más de cinco horas la avenida Hidalgo.

“Queremos que se devuelva el subsidio marino” decían algunas de la pancartas de los inconformes, quienes también el martes pasado se manifestaron sobre la calle Heriberto Jara en la colonia Morelos pero no tuvieron eco y ahora tomaron la determinación de cerrar esta importante vialidad.

Y es que ante la falta de apoyos por parte del gobierno federal, muchos barcos no podrán salir a altamar, dijo Loredo Valencia Córdova, capitán del barco pesquero Marlen II

“Un barco se lleva 60 mil litros de diesel a 20 pesos y ya no es costeable y hay mucha gente detrás de nosotros hay familias, el gobierno federal debe de voltearnos a ver por que ya es mucho lo que hace”, señaló.

“muchos estamos atravesando por una situación muy difícil, unos no tienen dinero ni para llegar, urge que se devuelva el subsidio marino porque ya tenemos cinco meses de veda, si el gobierno cree que con 7 mil 200 pesos que a mí no me llegó y a muchos tampoco vamos a vivir, mejor que recoja sus 7 mil 200 pesos y que devuelva el subsidio que es una manera de que podemos vivir”, señaló.

Recordó que desde hace un año no tienen el apoyo del subsidio marino que era de alrededor de 4 a 5 pesos por cada litro de diesel marino que utilizan para que las embarcaciones salgan a altamar a realizar las actividades de pesca, principalmente de camarón.

Lamentó que México siendo petrolero, el diésel se venda en 20 pesos, cuando en EU está en 8 y en Ecuador en 4 pesos.

