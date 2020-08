Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Joanne Reilly, la nueva madre de mellizos, tuvo un suceso bastante peculiar a la hora de su parto y es que, tuvo a sus hijos con dos días de diferencia, luego de que su parto se detuvo tras el nacimiento del primer niño. La historia sucedió en enero del año pasado, pero apenas la madre decidió compartir los detalles del increíble nacimiento.

Reilly, es una agente de policía británica y tiene 32 años, estaba embarazada de gemelos y se sentía muy bien hasta la semana 24, cuando sorpresivamente se le rompió la fuente. Fue entonces que la ingresaron en una sala de urgencias de un hospital, en donde luego de unas horas dio a luz a su hijo Dylan. El niño llegó a pesar poco más de 700 gramos y para salvarle la vida lo llevaron a cuidados intensivos.

Cuando la joven se preparaba para dar a luz a su segundo hijo, el médico le pidió que se quedara en la cama para prolongar el embarazo el mayor tiempo posible para aumentar las chances de supervivencia del segundo niño, se encontraba en su propio saco amniótico.

Mother gives birth to twin boys two DAYS apart after her labour 'stopped' after her eldest son arrived https://t.co/Zhyw9JdTfs

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 19, 2020