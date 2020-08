Aumentan sanciones a choferes ‘desobedientes’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adela Hernández.-

Tampico, Tamps.- Durante el presente mes se han aplicado más de 50 sanciones de suspensión de actividades de tres a cinco días a concesionarios del transporte público por no usar el cubre bocas, manejar al máximo de capacidad y traer ventanas arriba.

Así como también se reciben de cinco a seis quejas diarias de usuarios del transporte público que no reciben el servicio porque no traen su cubre bocas pero éstas no proceden por indicaciones de la secretaría de salud, dijo José Uresri Zúñiga, encargado de la Delegación de Transporte Público en la Zona Conurbada

El funcionario señaló que el servicio de las 5 de la mañana a 20:00 horas ha generado una serie de inconformidades por parte de los trabajadores, pero éste es necesario para mitigar el virus del covid-19

“Debido a contagios la Secretaría de Salud ha tomado varias decisiones, hay que seguir usando cubre bocas” señaló

Dijo que las vigilancias las hace a través de los filtros instalados en sitios estratégicos y se ha notado bastante participación principalmente en el uso del cubre bocas el cual se está convirtiendo en un hábito.

“Con los que estamos batallando son con los usuarios que se les siguen regalando cubre bocas pero sacan el suyo y se lo ponen y es ahí en donde se les ha indicado a los operadores que les nieguen el servicio” señaló.

Cabe mencionar que durante la mañana de este viernes personal de transporte público, Coepris y demás autoridades instalaron un módulo de sanitización de unidades del transporte público frente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

