NFL investiga laboratorio de Nueva Jersey por falsos resultados de covid-19

La campaña 2020 está a 18 días de arrancar y los protocolos de seguridad y salud de la NFL aún no marchan del todo.

La liga iniciará una investigación tras darse a conocer que múltiples pruebas de coronavirus realizadas por un laboratorio de Nueva Jersey arrojaron falsos resultados positivos.

«Las pruebas del sábado de COVID entregaron varios resultados positivos en los equipos que usan los servicios del mismo laboratorio en Nueva Jersey. Estamos trabajando con nuestro socio de pruebas, BioReference, para investigar los resultados, mientras los clubes trabajan para confirmar o descartar los positivos.

«Los clubes están tomando medidas precautorias inmediatas tal y como lo indican los protocolos de salud y seguridad de NFL y NFLPA que incluyen rastreo de contactos, aislamiento de individuos y ajustes temporales en los calendarios si es necesario. Los otros laboratorios usados por la NFL no han tenido estos resultados», indicó la NFL en un comunicado de prensa.

La situación no es menor para la liga. Al menos ocho equipos (el 25% de las organizaciones) tuvieron problemas como consecuencia de los resultados erróneos. Los clubes afectados son: Bears, Bills, Browns, Jets, Lions, Packers, Steelers y Vikings.

El propio Schefter agregó que tan solo en Chicago (nueve), Nueva York (10) y Minnesota (12) se dieron un total de 31 confirmados falsos.

Ante esta minicrisis, Browns y Bears se vieron forzados a aplazar su práctica del domingo. Por su parte, los Bills informaron que sus entrenamientos se realizarían con la ausencia del algunos jugadores.

Los Patriots y Giants fueron equipos que también usaron los servicios del laboratorio de Nueva Jersey. Mientras New England no encontró en la situación los suficientes elementos para modificar sus prácticas, los de la ‘Gran Manzana’ no tuvieron positivos en miembros del cuerpo de entrenadores o jugadores.