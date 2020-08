AMLO se sube al avión para promocionar ‘cachitos’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A pesar de que reiteró que no se subiría al avión presidencial, a Andrés Manuel López Obrador no le quedó de otra más que subirse a la aeronave, pero no para viajar sino para hacer la invitación a la población para que compren su ‘cachito’ para poder participar en la rifa.

En el video que se subió a la cuenta oficial del presidente, se le puede ver al mandatario dentro del TP-01 para poder demostrar “los lujos que se daban” en la administración anterior.

“Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo”, dijo.

Con información de: mty.telediario.com

